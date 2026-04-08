Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Ratgeber
Sonstige Ratgeber

14 Tage umsonst: pro+-Saisonstart für 0 Euro gratis testen

Anzeige

Saisonstart bei pro+ gratis testen
Die ersten 14 Tage sind kostenlos

promobil schenkt Euch die ersten 14 Tage des von pro+: exklusive Inhalte, intensive Tests, Tipps und Tricks von Profis für Profis.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.04.2026
Als Favorit speichern
Die ersten 14 Tage sind kostenlos

promobil steht seit über 40 Jahren für höchste Qualität im Reisemobil-Journalismus. pro+ bietet die volle Bandbreite: von exklusiven Tests über praxisorientierte Tipps und Tricks rund ums Fahrzeug bis zu Reisen und Stellplatz-Tipps. Mit pro+ heben Sie Ihre Leidenschaft auf das nächste Level.

pro+ gratis testen

Zum Saisonstart schenkt promobil Ihnen pro+ für die ersten 14 Tage, ohne Werbung und ohne Tracking. Damit bekommen Sie Zugriff auf alle exklusiven Inhalte aus der Welt der Wohnmobile, Wohnwagen, Campervans und allem, was dazu gehört. Nach den ersten 14 Tagen für 0 Euro zahlen Sie dann nur 2,50 Euro je Woche.

Alle Konditionen finden Sie hier. Wir freuen uns auf Sie.

Mehr zum Thema Campingbusse