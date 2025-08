Digital-Abo abschließen und neues iPad gewinnen mit unserem exklusiven Gewinnspiel

Gewinnen Sie mit pro+ ein iPad in unserer exklusiven Gewinnspiel-Aktion! Dafür müssen Sie einfach nur pro+ Abonnentin oder Abonnent werden und am Gewinnspiel teilnehmen. Und so geht’s:

Teilnahmebedingungen: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden. Teilnehmen können Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren, Mitarbeitende der Verlagsgruppe sind ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 06.08.2025 um 23:59 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden, die ein aktives PLUS-Abonnement bei der Motor Presse Stuttgart haben (ams+, MRD+, pro+, fly+). Am Ende des Gewinnspiels wird unter allen Gewinnspielteilnehmern ein Gewinner ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Teilnahme nur mit Einverständnis zu den Datenschutzbestimmungen. Rechtsweg, Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen. Teilnahme nur aus Deutschland möglich.