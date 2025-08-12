Markenverzeichnis öffnen
Wohnmobile
Neuheiten

Unter 6 Meter und bequem schlafen: Der neue Camper-Trend

Pössls cleveres Grundriss-Update im Campingbus
Längsbetten-Trend unter 6 Meter

Quer war gestern: Längsbetten boomen im Campingbus. Deshalb updated Pössl den beliebten Summit mit diesem neuen Grundriss.

Veröffentlicht am 12.08.2025
f_ Pössl Summit 600 L, Durchschuss
Foto: Simon Ribnitzky

Quer war lange Standard – doch im kompakten Kastenwagen schlafen immer mehr Camper lieber längs. Grund: mehr Komfort beim Einsteigen, weniger Kletterei in der Nacht und trotzdem handliche Fahrzeugmaße. Besonders im beliebten Sechs-Meter-Segment wird dieser Grundriss jetzt immer öfter verbaut.

Vom Quer- zum Längsbett – was sich veränder

Bei einem Querbett liegt man über die Fahrzeugbreite, meist um die 1,85 bis 1,95 Meter lang. Das reicht vielen, führt aber oft dazu, dass einer nachts über den anderen steigen muss. Längsbetten hingegen verlaufen in Fahrtrichtung, bieten mehr Bewegungsfreiheit und einen eigenen Ein- und Ausstieg. Für diesen Komfort braucht es normalerweise längere Fahrzeuge – bisher.

Der neue Pössl Summit 600 L

Hier misst das beifahrerseitige Bett zwei Meter, das fahrerseitige immerhin 1,80 Meter. Damit erreicht Pössl fast die Werte der größeren 6,36-Meter-Klasse. Der Trick des Pössl Summit: kompaktere Küche, leicht verschobene Nasszelle und ein Grundriss, der jeden Zentimeter nutzt.

f_ Pössl Summit 600 L, Bad, WC
Simon Ribnitzky

Das Bad auf der Fahrerseite hat eine Schwenkwand, die das WC in eine Duschkabine verwandelt.

Das Ergebnis: Schlafkomfort wie im Großen, Wendigkeit wie im Kleinen. Für Camperinnen und Camper, die häufig Städte ansteuern oder enge Landstraßen fahren, ist das ein entscheidender Pluspunkt.

Warum der Trend genau jetzt boomt

Pössl reagiert wie viele andere Hersteller auf Kundenwünsche: Komfort rückt nach oben, selbst wenn dafür in Küche oder Bad etwas Platz geopfert wird. Zudem sinken durch clevere Raumnutzung die Nachteile, die Längsbetten früher in kurzen Fahrzeugen hatten. Modelle wie der Summit 600 L oder vergleichbare Einzelbetten-Lösungen unter 6 Metern Länge von Globecar und Weinsberg zeigen, dass der Markt längst mehr bietet als nur Querbett-Klassiker.

Grenzen und Alternativen

Natürlich gibt es Kompromisse: Wer eine große Küche oder einen besonders großzügigen Waschraum wünscht, ist mit einem Querbett oder einem längeren Fahrzeug oft besser bedient. Auch die zweite Person auf dem kürzeren Bett muss prüfen, ob 1,80 Meter ausreichend sind. Probeliegen im Händlerhof bleibt daher Pflicht.