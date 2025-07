Treppe statt Leiter im Campingbus - Komfortabler Einstieg ins Carado-Aufstelldach

Bei vielen Kastenwagen gehört eine schmale Leiter zum Standard, um in die Schlafkabine zu gelangen. Nicht so beim Carado CV 541 Pro. Der kompakte Camper setzt auf eine feste, stabile Treppe, die nicht nur den Einstieg in die Schlafetage erleichtert, sondern auch clever Stauraum im Unterbau bietet. Dieser Ansatz vereint Komfort und praktischen Nutzen in einem durchdachten Design.