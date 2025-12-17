Erste Hinweise auf neuen Offroad-Van: The Seeker 4×4 von Röhn Camp

Ein Nominierungstext des European Innovation Award (Dolde Medienverlag) deutet darauf hin, dass Röhn Camp mit dem The Seeker 4×4 bald ein neues Modell im Offroad‑Van‑Segment auf den Markt bringen könnte. Darauf deuten zumindest die Angaben auf der Website des European Innovation Award hin, wo das Fahrzeug für die Auszeichnungen 2026 in mehreren Kategorien nominiert ist, darunter Bloggers’ Favorites, Design Innen, Grundriss, Zielgruppen‑Fokus und Gesamtkonzept Van. Beigefügt sind auch erste Bilder des ungewöhnlichen Innenraums.

Raumkonzept und Wohnbereich Ein quer eingebautes Heckbad und ein großzügiger Wohnraum mit Lounge‑Sofa sollen flexible Nutzungsmöglichkeiten bieten. Das Sofa kann laut den Beschreibungen zu einem Bett umgebaut werden, wodurch der Bereich als Treffpunkt, Ruhezone oder Schlafbereich dient.

Die Nominierungsbeschreibung erwähnt außerdem eine Küchenzeile aus Mineralwerkstoff, formschöne Schrankklappen mit versteckter Entriegelung sowie einen optional ausfahrbaren Fernseher. Intelligente Stauraumlösungen wie Schubladen, Einlegeböden und Airlineschienen sollen den praktischen Anforderungen des Van-Alltags gerecht werden.

Screenshot (european-innovation-award.com) 16.12.2025 Ein Screenshot von der Webseite des European Innovation Award zeigt den Heckbereich des The Seeker, der wegen des beschriebenen Heckbads eher flach ausfällt.

Zu sehen sind außerdem warme, gedeckte Farben: honigfarbenes Holz und rote Polster, ergänzt durch anthrazitgraue und warmgraue Flächen. Auf einem Bild des Heckbereichs sind außerdem Angaben zu einer serienmäßigen Außendusche zu sehen sowie ein cleveres Stauraumsystem mit bis zu sechs Euroboxen und praktischen Schubladen.

Technik und Offroad‑Potenzial

Screenshot (european-innovation-award.com) 16.12.2025 Nur drei Bilder gibt es. Die zeigen ein ungewöhnliches Raumkonzept und modernes Design.

Konkrete technische Details wie Antrieb, Fahrwerk oder 4×4-System sind bislang nicht öffentlich. Da der Seeker 4x4 den Allradler jedoch im Namen trägt, dürfte dieser Punkt außer Frage stehen, ist Röhn Camp doch schon bekannt für andere derartige Ausbauten wie den Klassiker "The Force 4x4" sowie die Modelle "The Savage", "The Rebel 4x4" und "Renegade".

Marktpositionierung und Ausblick

Screenshot (european-innovation-award.com) 16.12.2025 Text und Bilder zur Nominierung geben einen ersten Eindruck des neuen Offroaders.

Sollte The Seeker 4×4 tatsächlich als Serien- oder Kleinserienmodell erscheinen, könnte er eine Zielgruppe ansprechen, die Offroad‑Tauglichkeit mit hochwertigem, flexiblem Wohnkomfort mit Manufaktur-Charakter verbindet. Herstellerangaben zum Produktionsstart oder zur endgültigen Spezifikation liegen bisher nicht offiziell vor. Die nächste Gelegenheit für eine Weltpremiere bietet die CMT 2026 in Stuttgart.