T6.1 läuft aus – Westfalia legt zum Abschied Sonderedition drauf

Westfalia legt in der Navy Edition kräftig drauf: Zweifarbige Lackierung, schwarze 17-Zoll-Alus, eine Markise in Fahrzeugfarbe, LED-Licht, Teillederpolster und sogar eine Außendusche gehören zur Serienausstattung.

Weiß und Marineblau, ergänzt durch helle Holztöne und blaue Akzente im Innenraum – die Navy Edition bringt frischen Wind in die Camperoptik. Die Kombination erinnert an ein Boot in der Bucht: clean, edel und dabei alltagstauglich.

Kaufgrund 3: In einer Welt voller Grau- und Silbermetallic hebt sich dieser Look sichtbar ab – ohne aufdringlich zu wirken.

Flexibel für Alltag und Abenteuer

Egal ob Kepler One oder Kepler Six: Beide Varianten bieten bis zu vier Schlafplätze und maximal sechs Gurtplätze. Während der Kepler One mit festem Bad und zentraler Küche eher als Reisemobil punktet, lässt sich der Kepler Six mit herausnehmbaren Sitzen auch als Alltagsfahrzeug nutzen.