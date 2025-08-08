Stylisch & smart: Hymer Columbia auf Ducato-Basis

Sie ist noch nicht offiziell vorgestellt – und doch sorgt sie schon für Gesprächsstoff: Hymer bringt mit Columbia eine völlig neue Baureihe auf die Straße. Zwei neue Campingbusse auf Fiat-Ducato-Basis, seriennah und gut ausgestattet, sollen ab 2026 das Portfolio erweitern.

Technik & Konzept Der Name ist neu, die Plattform vertraut: Die Columbia-Modelle basieren auf dem bewährten Fiat Ducato, dem meistgenutzten Basisfahrzeug im Kastenwagensegment. Beide Grundrisse – der Columbia 600 und der Columbia 601 – kommen mit einer Länge von rund sechs Metern. Das bedeutet: kompaktes Handling bei gleichzeitig vollem Campingkomfort.

Beide Modelle setzen auf das klassische Querbett im Heck, eine bei Paaren beliebte Lösung. Der Stauraum darunter bleibt großzügig, ebenso wie die Raumaufteilung im Wohnbereich. Weitere Grundrissdetails hält Hymer noch zurück – das dürfte sich zur offiziellen Premiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf (ab 30. August 2025) ändern.

Design & Ausstattung Auffällig anders: Die Columbia-Modelle treten optisch deutlich sportlicher auf als man es von Hymer sonst kennt. Zur Ausstattung zählt ein 16-Zoll-Leichtmetallradsatz in Mattschwarz, kombiniert mit der neuen Außenfarbe Sturmblau-Metallic. Abgerundet wird das Ganze durch SKID-Plates – optische Unterfahrschutz-Elemente, die dem Fahrzeug mehr Abenteuer-Charakter verleihen.

Im Innenraum findet sich die Stoffkombination "Peru", deren Farbtöne eher urban und weniger rustikal wirken. Das passt zur Gesamtlinie – stylisch, aber funktional.

Digital & Komfortabel Technisch ist Columbia ebenfalls gut aufgestellt. Im sogenannten Fahrkomfort-Paket sind zahlreiche moderne Features gebündelt: Eine 8-Gang-Automatik sorgt für entspanntes Fahren, während die serienmäßige kabellose Smartphone-Ladestation und das digitale Fiat-Cockpit (7 Zoll) den technischen Standard setzen.

Hinzu kommen ein 10-Zoll-Infotainmentsystem mit Navigation, DAB+, Apple CarPlay und Rückfahrkamera sowie eine elektrische Parkbremse und eine Klimaanlage mit Pollenfilter. Alles ab Werk – das ist in dieser Klasse nicht selbstverständlich.

Preise & Marktposition Günstig sind die Columbia-Modelle nicht – aber das ist auch nicht ihr Anspruch. Drei verschiedene Ausstattungsreihen umfasst die Columbia-Baureihe: Trail, Sport und Explorer.