Roller Team Livingstone Go 2026: Was alles schon drin ist – ganz ohne Aufpreis

Die serienmäßig verbauten Komponenten sind nicht nur vollständig integriert, sondern auch alltagstauglich durchdacht . So spart das Solarpanel nicht nur Strom, sondern auch Platz – da es flach im Dachsystem integriert ist. LED-Spots sorgen für gleichmäßiges Licht, ohne zusätzliche Leuchten montieren zu müssen. Praktisch: Auch die USB-Dosen sind genau dort angebracht, wo man sie braucht – etwa am Bett oder in Griffnähe zur Sitzgruppe.

Baureihe mit drei Grundrissen

Der Roller Team Livingstone Go ist in drei Varianten erhältlich: Der Go 2 mit klassischem Querbett, der Go 4 mit Einzelbetten im Heck sowie der Go 5 mit Etagenbettlösung – ideal für Familien mit Kindern. Besonders bemerkenswert: Auch das Familienmodell bleibt unter sechs Meter Länge, was es wendig und parkplatzfreundlich macht. Trotz kompakter Maße bleibt die Ausstattung vollständig – von der Nasszelle bis zum Küchenblock mit Zwei-Flammen-Kocher. Damit will Roller Team beweisen: Flexibilität muss kein Platzkiller sein.