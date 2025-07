Längsbetten im 6-Meter-Campingbus – Cleverer Komfort bei Pössl

Der Pössl Summit 600 L setzt auf ein cleveres Raumkonzept und bringt Längsbetten in einem 6-Meter-Campingbus unter – und das bei einem kompakten Preis. In einer Fahrzeugklasse, die traditionell von Querbetten dominiert wird, überrascht der Summit 600 L mit einer innovativen Lösung. Doch wie gelingt es Pössl, bei dieser Länge trotzdem den Komfort eines Längsbett-Layouts zu bieten? Wir haben die Details unter die Lupe genommen.

Für viele Camper in der 6-Meter-Klasse war der Querbett-Grundriss jahrelang der Standard. Doch der Trend geht zunehmend zu Längsbett-Modellen, die mehr Schlafkomfort bieten. Der Summit 600 L von Pössl nimmt sich diesem Trend an und schafft es außen kompakt zu bleiben, ohne, dass die Liegefläche auf der Strecke bleibt.

Der Vorteil von Längsbett-Systemen liegt auf der Hand: Der Einstieg in die Betten erfolgt problemlos, und auch das Schlafen selbst ist viel komfortabler als in einem Querbett. Wer nachts nicht vom Partner "überrollt" werden möchte, wird das zu schätzen wissen.

Kompakte Raumnutzung – Wo Pössl den Platz spart

Natürlich ist es nicht nur der Schlafbereich, der den Pössl Summit 600 L so attraktiv macht. Die Kunst, in einem 6-Meter-Campingbus den Komfort eines Längsbett-Layouts zu integrieren, liegt in der optimierten Raumnutzung.