Freedo M599 Campingbus: MAN-Basis trifft Boutique-Design

Dunkle Wände, eine Decke in Holzoptik, eingelassene LED-Spots und Möbelgriffe aus Leder: Der Freedo M 599 bricht mit dem nüchternen Look klassischer Campingbusse. Statt reinem Nutzwert präsentiert sich der Innenraum wie ein durchgestyltes Boutique-Loft – auf nur 5,99 Meter Länge.

Die Sitzgelegenheit im Heck verwandelt sich abends mit wenigen Handgriffen in eine großzügige Liegewiese. Der Clou dabei: Der Tisch in der Mitte der Sitzgruppe verschwindet nachts im Boden. Am nächsten Morgen erscheint er wieder als zentrales Element einer gemütlichen Sitzgruppe.