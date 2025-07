Campster Edition Adventure 2026: Ausstatungs-Paket gratis

Neu im Campster 2026: Drei Technik-Upgrades

Sollte man sich 2025 also unbedingt einen 2024er-Campster holen? Das kommt drauf an. Wer sich gegen ein Vorjahres-Modell und für einen aktuellen Campster aus dem Modelljahr 2026 entscheidet, muss zwar auf den coolen Look und Allrad-Reifen verzichten, kann dafür aber folgende Verbesserungen und optionale Ausstattung genießen: