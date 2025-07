Campervan-Neuheiten 2026: Diese kompakten Campingbusse sind neu auf dem Markt

Kompakte Campingbusse starten dieses Jahr noch verhalten in die neue Saison. Nur eine Handvoll Hersteller präsentierte bis jetzt Neuheiten in diesem Segment. Für den Caravan Salon sind allerdings noch ein paar Premieren angekündigt.

Antilope Van

Flex Plus, Flex Confort Plus und Flex 5 nennen sich die drei Kompaktcamper von Antilope Van, einem neuen Hersteller von Kompaktcampern aus Frankreich. Wobei erstere beiden den gleichen, eher ungewöhnlichen Grundriss aufweisen. Zentrales Ausbauelement ist eine Längscouch auf der linken Seite, die sich zum Bett (1,95 x 1,30 m) umbauen lässt. Die Küchen- und Schrankmodule stehen dabei im Heck. Das Aufstelldach bringt beim Flex Plus lediglich Stehhöhe in den Renault Trafic, der als Basis dient. Bei der Flex-Confort-Plus-Variante gehört zur Ausstattung nicht nur das Zusatzbett im Aufstelldach, sondern auch eine LFP-Batterie mit 100 statt 60 Ah und zwei Rücksitze mit Gurt, sodass der Camper vierpersonentauglich wird.