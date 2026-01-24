Camping de Lyon: Frankreich-Urlaub mit City-Flair und Alpennähe

Wer in Frankreich campen will und Lyon als Ziel wählt, der erwartet meist mehr als nur einen Stellplatz im Grünen. Läden, Restaurants und Cafés direkt am Platz, spannende Ausflugsziele in der Umgebung, moderne Sanitäranlagen – die Liste an Wünschen ist lang. Und offen gestanden: all das ist nachvollziehbar.

Doch genau hier geraten viele Campingplätze an ihre Grenzen. Entweder stimmt die Lage oder es fehlt an Komfort – oder umgekehrt. Umso erfreulicher, wenn man einen Ort wie den Camping de Lyon entdeckt. Der stadtnahe Platz vereint eine durchdachte Ausstattung mit bester Lage vor den Toren der Alpenmetropole.

Ob praktische Services, gepflegte Infrastruktur oder abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten: Der Camping de Lyon schafft den Spagat zwischen Stadtnähe und Urlaubsfeeling erstaunlich gut. Wir haben uns den Platz genauer angesehen – und verraten, warum er für den nächsten Frankreich-Trip ganz oben auf der Liste stehen sollte.

Lage: Vor den Toren Lyons

Manu Reyboz Alle Plätze des Campingplatzes liegen im Schatten der zahlreichen Bäume.



Der Campingplatz liegt in einem kleinen Vorort von Lyon, namens Dardilly. In nur wenigen Minuten lassen sich zahlreiche Geschäfte und Supermärkte fußläufig erreichen, Lyon-Zentrum mit dem Auto in etwa 20 Minuten und mit den Öffentlichen direkt ab dem Platz in ca. 40 Minunten (Lyon Bellecourt).

Die Hügel und Wälder des berühmten Weinbaugebiets Beaujolais sind nur einen Katzensprung entfernt und laden zu ausgiebigen Wander- und Radtouren ein. Über den Platz erstreckt sich ein kleiner, schattenspendender Wald.

Ausstattung: Vom Pool bis zum Restaurant alles da Begrüßt wird man auf dem ganzjährig geöffneten Platz von einem großen und modernen Hauptgebäude. Neben der Rezeption finden sich hier ein Café-Restaurant, gemütliche Gemeinschaftsräume und ein kleiner Lebensmittelladen, in dem Grundnahrungsmittel und Spezialitäten der Region angeboten werden. Außerdem können hier für ein gemütliches Frühstück am Platz auch Croissants und Brötchen bestellt werden. Die ebenfalls neuen Sanitärgebäude sind barrierefrei gestaltet und verfügen über spezielle Familien- und Babybereiche.

Manu Reyboz Im platzeigenen Restaurant gibt es hausgemachte Pizza.



Direkt auf dem Platz sorgen Spielplätze, Boule-Felder, ein beheizter Pool und ein Planschbecken für ausreichend Freizeitbeschäftigung. Beim Verleihservice können Gäste E-Bikes, Raclettegeräte und Grills ausleihen . So muss diese Ausrüstung nicht im Wohnmobil oder Caravan mitgenommen werden.

Für Wohnmobile verfügt der Platz über eine kostenlose Service- und Entsorgungsstation. Je Stellplatz darf gegen Aufpreis ein Haustier mitgebracht werden.

Ausflugstipps in Lyon und Umgebung Aktive Camperinnen und Camper können die tolle Landschaft der Region Auvergne-Rhône-Alpes auf zahlreichen Wander- und Fahrradwegen genießen. Eine dieser Strecken ist zum Beispiel "La Voie Bleue", ein etwa 700 km langer Radweg, der entlang der Saône und Mosel bis nach Luxemburg führt.

Für kulturelle und kulinarische Vergnügungen steht Lyon bereit. Die drittgrößte Stadt Frankreichs blickt auf eine lange Geschichte zurück – kein Wunder also, dass Gastronomie, Altstadt und Kathedrale weltberühmt sind! Die gesamte Innenstadt wurde 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Das Besondere am Stadtzentrum: Es liegt auf einer Halbinsel zwischen den Flüssen Saône und Rhône. Neben der wunderschönen Architektur warten auf neugierige Besucherinnen und Besucher auch die jahrhundertealte Kathedrale Saint-Jean und der prunkvolle Palais de la Bourse.

Camping de Lyon Die Altstadt Lyons ist ein beliebtes Ausflugsziel.



Ebenfalls finden sich in Lyon verschiedenste Museen, die Ausstellungen zur Naturwissenschaft, der gallo-römischen Vergangenheit und zeitgenössischen Kunst bereithalten. Ein ganz besonderes Ziel ist das Institut Lumière: Das Museum und Dokumentationszentrum erzählt die Geschichte der Brüder Lumière, die hier 1895 den ersten Filmapparat erfanden und die Welt für immer veränderten.

Kulinarisch vereint die Stadt die Welten der Alpen und des Mittelmeerraums zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis, das perfekt durch die regionalen Weine des Beaujolais abgerundet wird. Überhaupt lohnt sich von Lyon aus ein Abstecher in die hügelige Weinregion, wo charmante Dörfer und familiengeführte Weingüter zur genussvollen Entdeckungstour einladen.

Wer lieber Natur statt Wein erleben will, findet mit den Grotten von La Balme ein echtes Abenteuer: Die eindrucksvollen Tropfsteinhöhlen mit ihren unterirdischen Gängen und Seen bieten eine spannende Abwechslung – besonders an heißen Tagen.

Mehr Infos zum Camping de Lyon

69570 Dardilly(FR) Camping de Lyon 18 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein/e Nutzer/in unserer Stellplatz-Radar-App bewertete den Platz wie folgt:

Es ist ein sehr schöner Platz, auch mit großzügigen Stellplätzen, vielen Büschen und Nischen. Neues Duschhaus auf dem Platz und bei der Anmeldung auch ein großzügiges Duschhaus. Es gibt schöne Chalets zum Mieten. Ein wenig hört man die Straße, aber das störte uns überhaupt nicht. Sehr nette Mitarbeiter in der Rezeption, auch englischsprachige. Im Bistro kann man Baguette und Brot bestellen, was sehr lecker ist.